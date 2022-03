Le Beerschot est officiellement relégué en D1B. Mais les Rats et leur président, Francis Vrancken, gardent de l'ambition malgré cette saison à oublier au plus vite.

Suite à sa défaite 0-2 face à Gand et la victoire de Seraing face au Standard, le Beerschot évoluera officiellement en D1B l'an prochain. Pourtant, le président du club Francis Vrancken est très satisfait du travail de Greg Vanderidt, qui avait remplacé Javier Torrente au poste de T1. "Nous sommes très satisfaits de lui et de son assistant Frank Magerman. Nous envisageons l'avenir avec eux", a-t-il déclaré au micro de VTM Nieuws.

Cette D1B, justement, le Beerschot la connait bien. "Nous sommes habitués à concourir en D1B. Nous y avons obtenu de bons résultats depuis trois ans".

L'ambition est alors claire pour Vrancken : celle de retrouver l'élite le plus vite possible. "Nous sommes habitués à nous battre pour ce titre et nous ferons également tout notre possible pour y participer immédiatement. Le Beerschot est une équipe qui doit toujours participer en D1B pour le titre. Nous appartenons à la première division", conclut-il.