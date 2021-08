Jordi Condom amer après la défaite de Seraing : "Je suis encore sous le choc"

Ce samedi soir, Seraing a chuté au Pairay contre le KV Ostende (2-3) lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Seraing peut se mordre les doigts. Les Métallos étaient parvenus à ouvrir le score juste avant la pause via un coup franc somptueux de Maziz. Mais les Sérésiens sont restés dans leur vestiaire en début de seconde période en encaissant deux buts en quatre minutes. Réduit à dix, Ostende parviendra à planter une troisième rose tandis que les pensionnaires du Pairay réduiront la marque en fin de rencontre.

"Je suis encore sous le choc. Défensivement et offensivement, nous n'avons pas été efficaces. Nous prenons deux buts en quatre minutes en tout début de seconde période. Un relâchement ? Non, des erreurs individuelles. Il faut faire du kick-boxing pour stopper les attaquants adverses... Pourtant Seraing a été supérieur à Ostende ce samedi, mais il faut mettre les occasions au fond. Nous devons créer énormément d’occasions pour marquer un but...", a lâché Jordi Condom à l'issue de la rencontre.

Grâce à ce succès, Ostende grimpe à la deuxième place avec 9 points sur 12. "Le positif, c'est que si le KVO est second au classement, nous pouvons répéter cette performance contre les autres équipes. Mais le plus important, c'est de prendre les trois points...", a conclu le technicien espagnol.