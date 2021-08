Youssef Maziz après Seraing-Ostende : "C'est frustrant"

Le RFC Seraing s'est incliné à domicile contre le KV Ostende (2-3) ce samedi soir lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Auteur d'un doublé dont un magnifique coup franc direct, Youssef Maziz a livré une très belle prestation malgré la défaite de Seraing. "C'est frustrant car je marque mes deux premiers buts sous mes nouvelles couleurs et j'aurais aimé un bon résultat même un match nul, mais c'est ainsi", a expliqué le milieu offensif de sérésien. "D'un point de vue collectif, c'est dommage de prendre deux buts ainsi juste après la pause. Il y a eu un petit relâchement et à ce niveau, ça se paie cash. De la naïveté de notre part. On apprend tous les jours", a expliqué le joueur prêté par les Grenats.

Arrivé juste avant le début du championnat, Maziz monte en puissance. "J'ai eu une préparation assez courte, deux semaines seulement du côté de Metz. Je me sens bien et cela se voit sur le terrain. J''espère continuer de la sorte lors des prochaines rencontres", a-t-il conclu.