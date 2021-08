Le coup de pression de Jordi Condom aux dirigeants de Seraing

Le promu sérésien vient d'enregistrer une troisième défaite en quatre rencontres face au KV Ostende (2-3) ce samedi soir lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Le promu sérésien est encore en apprentissage, mais il faudra injecter du sang neuf et de l'expérience si le club veut se maintenir en D1A. Après avoir effectué l'analyse de la rencontre, l'entraîneur principal de Seraing a évoqué ce qui n'allait pas.

"Je suis fier de mon équipe et de mes joueurs, mais j'ai des jeunes sur mon banc pour effectuer des remplacements. Toutefois, nous devons doubler chacun de nos postes et avec de nouveaux renforts, nous pourrons nous maintenir. Si nous ne bougeons pas et gardons le même noyau, cela va être compliqué... Il faut agir rapidement car les matchs se succèdent. Il faut des renforts car si on ne bouge pas, cela n'ira pas et ce sera difficile de se sauver", a conclu le T1 des Métallos.