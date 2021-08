Grande première convaincante pour deux jeunes Zèbres: "Le mérite de l'école des jeunes"

Âgés de 17 et 20 ans, ils ont été titularisés pour la première fois à Zulte Waregem et ils ont montré qu'ils en avaient sous le pied.

Jackson Tchatchoua sur le flanc droit, Martin Wasinski en défense centrale: Edward Still avait décidé de faire confiance aux jeunes, dimanche après-midi à Zulte Waregem. Et il n'a pas été déçu.

Le coach carolo a d'ailleurs eu un mot au sujet de ces deux jeunes pousses en conférence de presse. "Il faut tirer un coup de chapeau à l'école des jeunes, à tous les formateurs qui ont permis à deux jeunes joueurs d'être titulaires sur le terrain et d'apporter une plus-value", insiste-t-il.

"Pas une surprise"

Edward Still n'était d'ailleurs pas tellement surpris par la bonne prestation des deux jeunes Zèbres. "Ce n'est pas une surprise, on sait qu'ils sont prêts et ils jouent parce qu'ils sont bons et qu'ils méritent leur place sur le terrain."

Et Guillaume Gillet a, lui aussi, été séduit par la prestation de ses deux équipiers. "Chapeau à eux, parce qu'ils s'en sont très bien tiré. Ce sont deux joueurs très à l'écoute et je suis très content pour eux."