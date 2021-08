Bilan insuffisant pour Zulte Waregem: "Il faudra gagner à Ostende"

Au vu des circonstances, les Flandriens ont plutôt gagné un point, dimanche contre Charleroi, mais Francky Dury sait que les cinq petits points au compteur de Zulte Waregem ne suffisent pas.

Après la claque reçue contre le Club de Bruges dimanche dernier, Zulte Waregem devait réagir, dimanche, contre le Sporting de Charleroi. Les Flandriens ont arraché un point, après avoir été menés à deux reprises.

"On mériterait plus de points"

Satisfaisant au vu du scénario de la rencontre pour Francky Dury, mais le bilan de 5 sur 15 ne l'est pas. Et le coach flandrien ne s'en cache pas. "Ce n'est pas assez, mais on joue bien mieux qu'en début de saison dernière. On est passé au travers contre Bruges, mais à côté de ça, on a fait quatre bons matchs et on mériterait plus de points", analyse-t-il.

Le Essevée devra donc tenter de prendre des points la semaine prochaine, malgré un déplacement qui s'annonce difficile, à Ostende. "Ce sera le dernier match avant la trêve, il faudra donc essayer de le gagner pour aborder ce break avec un sentiment positif", conclut Francky Dury.