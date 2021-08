🎥 Anass Zaroury, buteur dans un stade qu'il connaît par cœur: "Ca fait plaisir"

Auteur d'un début de saison canon avec le Sporting de Charleroi, le jeune ailier belge a confirmé, dimanche, à Zulte Waregem, dans un stade qui lui a rappelé de nombreux souvenirs. .

L'ailier, transféré l'hiver dernier et arrivé cet été à Charleroi, a profité du déplacement à Zulte Waregem pour inscrire son troisième but de la saison et confirmer son excellent début de saison.

"On a eu assez d'occasions pour gagner"

Un but dans un match "spécial" pour Anass Zaroury, qui avait été formé au Essevée, avant de prendre la direction de Lommel en 2019. "C'était un match particulier pour moi. Quand j'étais jeune, je venais voir les matchs ici, donc ça fait forcément plaisir de marquer dans ce stade", expliquait-il après la rencontre.

Ce qui fait moins plaisir en revanche, c'est le quatrième partage consécutif concédé par les Zèbres. "On ne peut pas être très satisfait, parce qu'on voulait gagner. On a eu assez d'occasions pour s'imposer, mais on n'a pas perdu, c'est déjà ça. Maintenant, il va falloir apprendre à gagner", insiste-t-il.