Refrain connu pour le Sporting de Charleroi: "Mais il ne faut pas baisser la tête"

La victoire se refuse toujours au Sporting, mais les Zèbres sont satisfaits du niveau de jeu affiché sur la pelouse de Zulte Waregem.

Un bon match, des occasions pour tuer la rencontre, mais un partage au bout du compte: c'est un scénario que les Carolos commencent à connaître. Ils l'ont encore vécu à Waregem: ils ont mené à deux reprises et touché deux barres transversales et quittent la Flandre Orientale avec un petit point supplémentaire dans la besace.

Forcément frustrant. "Cela fait trois ou quatre matchs avec le même scénario. Dans le contenu, c'était vraiment bon. Le match s'est déroulé comme on le voulait. On voulait laisser le ballon à Zulte Waregem et profiter de nos reconversions pour faire mal et on a su le faire", analyse Edward Still.

Les Zèbres toujours invaincus

Mais, malheureusement pour les Zèbres, cela n'a pas suffi pour empocher la victoire. "Il y a eu des moments clé, notamment à 1-2, quand on a deux ou trois opportunités pour faire le break. À partir du moment où ça ne rentre pas, c'est à nous de pas laisser l'occasion à Zulte Waregem de revenir dans le score." Ce que Charleroi n'a pas su faire et Jelle Vossen a égalisé.

Mais ce n'est pas ce quatrième partage consécutif qui va tempérer l'enthousiasme d'Edward Still. "C'est aussi important de ne pas perdre, car ça aurait aussi pu être 3-2 en fin de match. On est toujours invaincu et on ne doit pas commettre l'erreur de baisser la tête. Il faut retenir le positif et continuer à avancer."