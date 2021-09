Les Zèbres sont allés la chercher: "Avec un peu de réussite"

Un plan de jeu respecté à la lettre pendant 20 minutes, puis des moments difficiles, notamment à 10 contre 11, mais de la hargne et de l'envie jusqu'au coup de grâce de justesse: les Zèbres et Eward Still sont passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, dimanche, à Gand.

Ce déplacement compliqué avait pourtant démarré sur les chapeaux de roue pour des Carolos qui menaient 0-2 après 12 minutes de jeu à peine. "Pendant les 15-20 premières minutes, on a fait exactement ce qu'on voulait faire et on a eu une réussite maximale avec deux buts sur nos deux premières occasions", estime Edward Still.

Mais la suite fut moins réjouissante pour le coach carolo et il ne s'en cache pas. "A 0-2, on a vu qu'on n'était pas encore prêts à passer à la vitesse supérieure dans ce genre de situation, on a laissé trop de liberté à La Gantoise et avec des joueurs comme Sven Kums et Julien De Sart, ça peut faire mal."

"On a montré qu'on était prêts"

Charleroi a payé la note, avec le but d'Alessio Castro-Montes qui a remis Gand dans le match et l'exclusion d'Ali Gholizadeh qui a inversé la donne. "C'est une carte rouge qui change tout, mais on est resté calme et confiant. On savait qu'on n'aurait pas 15 occasions, mais, même si on a encaissé très vite en seconde période, on a continué à y croire, on a bien bougé le ballon et on s'est créé de belles opportunités."

Et la pièce est tombée du bon côté en fin de match. "On a eu un peu de réussite quand il le fallait et un très bon Hervé Koffi qui a fait les arrêts aux bons moments, je sais que ça aurait très bien pu tomber du côté, mais c'est une victoire qui vient aussi après trois mois de travail collectif et on a montré que physiquement on était prêt, même s'il fallait jouer 50 minutes à dix contre onze", se réjouit le coach carolo pour conclure.