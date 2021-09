Hervé Koffi s'est encore déployé, le Sporting en a profité

Impérial en début comme en fin de match, le portier du Sporting de Charleroi a sorti les arrêts qu'il fallait pour permettre aux Zèbres de composter une magnifique victoire à La Gantoise.

Les Zèbres ont vécu une folle après-midi, sur la pelouse de la Ghelamco Arena, mais elle aurait pu être différente, si Hervé Koffi n'avait pas été décisif durant les temps forts de La Gantoise.

En tout début de match, d'abord, le portier burkinabé a été impeccable devant Laurent Depoitre et Roman Bezus notamment. Et quelques instants plus tard, le Sporting de Charleroi prenait l'avantage, avant de doubler la mise au quart d'heure.

Le tournant du match

Mais c'est aussi le gardien carolo qui a eu le tournant du match au bout des doigts. Dans les arrêts de jeu, Hervé Koffi s'est étendu de tout son long pour empêcher le but de Michael Ngadeu qui aurait sans doute permis à Gand de prendre les trois points.

Là encore, le Sporting a su exploiter la parade de son gardien pour crucifier la Gantoise, quelques instants plus tard, valider son troisième succès de la saison et s'installer sur le podium de la Pro League. Déjà brillant avec Mouscron la saison dernière, le dernier rempart burkinabé fait mieux que confirmer entre les perches zébrées depuis le coup d'envoi de l'exercice 2021-2022.