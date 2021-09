Jules Van Cleemput: "On a montré qu'on est une équipe"

La victoire du collectif pour le Sporting de Charleroi à La Gantoise.

C'est en tout cas l'analyse que tire Jules Van Cleemput au terme d'une rencontre que Charleroi avait très bien débutée. "On commence très bien, on joue du bon football, on est bien défensivement et on marque deux buts. Après, on prend la carte rouge, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça et il faut continuer à tout donner et c'est pour ça qu'on a gagné, parce qu'on s'est battu jusqu'à la fin."

Les Zèbres ont su se serrer les coudes et s'arracher jusqu'au bout, pour émerger dans les dernières secondes. "On a montré qu'on est une équipe, que l'état d'esprit est très bon et qu'on veut tous se battre les uns pour les autres."

Un succès au caractère, qui a va booster les Carolos pour la suite de la saison. "Je pense que c'est mérité. Parce qu'on n'a pas baissé la tête, après les buts, on a continué de jouer. Ce n'est peut-être pas mérité footballistiquement, mais, mentalement, on a fait un super match."