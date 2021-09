Penalty annulé, mais carton jaune maintenu pour Ali Gohlizadeh: "Il était en en tort"

Edward Still a tout de même interrogé le quatrième arbitre sur le sujet, mais n'a rien à redire sur l'exclusion de son numéro 8.

Quelques minutes avant d'être exclu, c'est sur une phase litigieuse qu'Ali Gholizadeh avait écopé de son premier carton jaune, dimanche, à Gand. Monsieur D'hondt avait accordé un penalty aux Buffalos pour une faute d'Hervé Koffi, mais s'est rétracté après avoir revu les images.

Il n'a en revanche pas changé de décision concernant la carte jaune adressée, pour rouspétance, à Ali Gholizadeh. Logique? Edward Still ne cache pas qu'il s'est posé la question. "J'ai demandé au quatrième arbitre monsieur Laforge", confirmait le coach carolo à l'issue de la rencontre.

D'autant que ce carton a eu des conséquences pour les Zèbres qui se sont retrouvés à dix quelques minutes plus tard, quand l'Iranien a reçu un second carton jaune. Mais Edward Still ne conteste pas la décision de l'arbitre. "C'est une erreur d'Ali, qui sait qu'on ne doit pas parler aux arbitres. On ne peut pas se plaindre de ce fait de jeu, ni de la seconde carte jaune qui était justifiée également..."