Une défaite au goût amer pour les Buffalos: "Cela ne peut pas arriver"

Les Buffalos semblaient avoir toutes les cartes en main pour terminer le travail contre Charleroi, mais ils se sont écroulés dans le dernier quart d'heure.

Pris à froid par des Carolos bien en jambes et efficaces, les Gantois étaient menés 0-2 après 12 minutes de jeu. Mais ils ont trouvé les ressources pour revenir dans la rencontre et quand Laurent Depoitre a égalisé, il restait une demi-heure à jouer et Gand était en supériorité numérique.

Mais les Buffalos n'ont jamais su inscrire le troisième et c'est Charleroi qui a terminé en force. "Ils ont eu les meilleures occasions en fin de rencontre et, à onze contre dix, ça ne peut pas arriver", regrette Alessio Castro-Montes. "Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est nous qui devions pousser pour inscrire le troisième et pas l'inverse."