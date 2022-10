Bernd Hollerbach : "Le Club a tellement de qualités qu'il peut faire mal n'importe quand"

Réduit à 10, le STVV a été logiquement défait sur la pelouse du Club de Bruges, mercredi soir.

Pas de miracle pour le STVV, logiquement défait sur la pelouse du Club de Bruges, ce mercredi soir (3-0). Malgré quelques sorties de balle intéressante, les hommes de Bernd Hollerbach n'ont été que très peu en mesure d'inquiéter Simon Mignolet. "Le résultat est clair et logique, mais nous avons également eu nos occasions. Ce premier but est un but contre son camp, ce qui ne facilite certainement pas les choses. Nous avons néanmoins encore eu des opportunités, mais la dernière passe a toujours fait défaut."

Réduits à 10 après l'exclusion de Konaté pour une faute sur Mechele dès la 63 minute, les Trudonnaires ont laissé la possibilité au Club de tuer la rencontre. "C'est toujours difficile de venir jouer à Bruges, surtout lorsque vous manquez d'efficacité et que vous finissez en infériorité numérique. Le Club a tellement de qualités qu'il peut faire mal n'importe quand. C'est le signe qu'il s'agit d'une grande équipe. Même menés, nous avons essayé de mettre la pression. Mais après l'exclusion de Konaté, c'était terminé" conclut lucidement l'entraîneur du STVV.