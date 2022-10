Vanaken après une victoire facile contre le STVV : "Parfois, il faut un peu de chance pour marquer le premier but"

Carl Hoefkens a fait tourner, mais Hans Vanaken, ainsi que Nielsen et Onyedika, ont conservé leur place dans l'entrevue brugeois contre le STVV. Le capitaine du club est également à l'origine du premier but.

Vanaken a quand même eu de la chance lorsque son coup franc a filé au fond grâce à une déviation de la jambe de Brüls. Le champion en titre a eu du mal à trouver des ouvertures et un tel but n'arrive jamais à un moment inopportun. "Le jeu aurait effectivement pu être meilleur", déclare honnêtement Vanaken après coup. "Il était difficile de trouver des ouvertures contre le bloc qu'ils avaient mis en place. Dans ce genre de match, il faut parfois un coup de chance pour s'en sortir, comme nous l'avons eu aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Carl Hoefkens avait donc donné des instructions à ses troupes à la mi-temps pour adopter une approche différente. "Il a dit qu'il y avait trop peu de profondeur dans notre jeu et que nous devions leur faire mal, mais ce n'était pas si facile, nous devions quand même essayer de jouer moins de football latéral."

Et cela a fonctionné, même si le carton rouge de Konaté a facilité la tâche des Blauw eb Zwart. Mais Hoefkens a tout de même effectué de solides remplacements avec Lang, Skov Olsen et Jutgla. "Nous avons un noyau très large, vous pouvez le voir dans les remplacements. Et cela rend les choses très difficiles pour l'adversaire, bien sûr. Ils ont couru après le ballon pendant une heure et puis Noa Lang, par exemple, entre en scène. Nous avons pu jouer cette dernière demi-heure calmement après le double avantage", a conclu le capitaine du club.