Thibo Somers et le Cercle pestent : "Cette égalisation n'aurait jamais du arriver"

Le Cercle était dominant jusqu'à l'égalisation du Sporting de Charleroi. Mais la victoire leur échappe toujours en 2023.

Le Cercle de Bruges n'a plus gagné depuis le 12 novembre et la victoire contre STVV. Depuis, la deuxième équipe de Bruges cherche désespérément à prendre des points, histoire de quitter la zone du bas de classement, zone qui s'agrandit de semaine en semaine.

Les coéquipiers de Thibo Somers pensaient pourtant être sur le bon chemin ce dimanche au Mambourg. Une première demi-heure de qualité, beaucoup d'occasions et finalement une ouverture du score méritée. Mais par la suite, plus rien n'a tourné rond et le Sporting de Charleroi s'est imposé.

Thibo Somers le regrettait, tout comme son équipe et ses supporters: "Il y avait plus de contenu aujourd'hui. Nous avions le contrôle du match et cette égalisation imméritée juste avant la mi-temps n'aurait pas dû se produire. Nous n'avons pas réussi à gagner après la pause de la Coupe du monde, mais il ne faut pas oublier qu'avant cela, tout allait bien. Espérons que nous pourrons nous remettre sur les rails avec une victoirequi nous ferait du bien".

Ce jeudi, le Cercle recevra l'Union avant de se déplacer à Ostende samedi soir et d'y retrouver Dominik Thalhammer.