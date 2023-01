Miron Muslic est déçu : "Nous aurions dû marquer plus d'une fois"

Le Cercle de Bruges semblait avoir la rencontre en main, mais le pressing a baissé d'intensité et le Sporting de Charleroi a pris le dessus.

Après une demi-heure de jeu au Mambourg, le Cercle était largement au-dessus du Sporting de Charleroi et a eu pas mal d'occasions pour alourdir la marque, et donc rentrer aux vestiaires avec plus d'un but d'avance. Au contraire, les Zèbres ont égalisé juste avant la pause et la seconde période a à l'avantage des hommes de Felice Mazzù.

Miron Muslic, le coach du Cercle, ne pouvait que regretter ce scénario. "Nous avons très bien joué en première mi-temps et nous aurions pu marquer plusieurs fois", a déclaré le T1 du Cercle en conférence de presse.

Il a ensuite pesté sur le premier but des Zèbres: "Cette égalisation est sortie de nulle part. Nous aurions du maintenir notre niveau en seconde période car après la pause, Charleroi était meilleur et méritait même de gagner."

Il est clair que le pressing des visiteurs, qui a tant mis Charleroi en difficultés, a disparu après la pause. Pour le plus grand bonheur de Charleroi.