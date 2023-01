L'Union évite le piège OHL : "Nous avons appris à être patients"

L'Union se relance après sa victoire (1-0) face à OHL. Les Unionistes ont su frapper au bon moment et ne pas rompre derrière, à l'image d'un Ismael Kandouss à nouveau crédité d'une bonne prestation en défense centrale.

"On a fait une bonne entame de match, jusqu'aux 15-20 premières minutes. On a ensuite un peu reculé, on était un peu moins bons dans le pressing. OHL arrivait un peu plus à sortir, ça nous a mis en difficulté. Nous sommes restés solides et patients", a analysé Ismael Kandouss en zone mixte après la victoire de ce samedi contre Oud-Heverlee Louvain.

L'Union s'en est bien tirée face à de séduisants Louvanistes "OHL a de très bons joueurs avec ballon. On savait qu'ils attendaient une perte de balle de notre part pour repartir rapidement en attaque. Mais nous avons joué notre jeu", a continué Kandouss. "Nous avons appris à être patients, comme aujourd'hui où nous n'avons pas réussi à marquer directement. L'entrée de Loic (Lapoussin) nous a permis de faire la différence. Il faut aussi souligner le but de Gustaf (Nilsson), parce qu'il fallait encore le mettre et ce n'était pas évident."

L'Union doit encore une fière chandelle à son attaquant suédois, qui a inscrit l'unique but de la rencontre. "C'est quelqu'un de vraiment important. Ce n'est pas toujours évident pour lui, parce qu'on lui met parfois des ballons pas faciles - sur sa poitrine ou sur sa tête -, il fait un travail qui est compliqué mais au final il est recompensé. C'est un guerrier, un battant. Ils sont comme ça, les Suédois !", a ensuite plaisanté Kandouss