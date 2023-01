Adingra ou Lapoussin, un dilemme pour Geraerts : "J'ai deux très bons joueurs à gauche..."

Monté au jeu à la place de Simon Adingra, Loic Lapoussin a forcé la victoire de l'Union contre OHL en offrant l'assist à Nilsson.

Le choix de Karel Geraerts de titulariser uniquement Simon Adingra sur le flanc gauche, dans un rôle donc un plus plus défensif que d'habitude, a dû faire parler. Le coach de l'Union se privait ainsi de Loic Lapoussin, laissé sur le banc.

Un choix qui fut discuté, puisqu'Adingra a semblé bien trop éteint ce samedi - une fois n'est pas coutume - et que Lapoussin s'est montré décisif après l'avoir remplacé. "Je fais très attention à l'équipe", a précisé Geraerts en conférence de presse. "Je suis très satisfait d'Adingra et de ce qu'il a déjà montré ici depuis son arrivée. J'ai deux très bons joueurs sur le côté gauche, et aujourd'hui j'ai choisi (de titulariser) Adingra."

Geraerts s'est expliqué un peu plus en longueur quant à cette décision. "Cela permet à l'équipe de se reposer. C'est à moi de gérer cette situation. Je suis quelqu"un d'assez ouvert, honnête et clair avec les deux. Dans ce cas, je ne vois pas trop où serait le problème. Cela peut également arriver qu'ils débutent ou jouent ensemble."