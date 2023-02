Pourquoi Bernd Hollerbach n'est pas fâché après la défaite à Charleroi

La mauvaise série continue pour les Canaris, battus à Charleroi, dimanche soir. Mais le coach trudonnaire était plutôt positif après la rencontre.

Battu à Anderlecht et par Westerlo, STVV a concédé sa troisième défaite de rang, dimanche soir, au Mambourg, dans un duel de candidats au top 8. Pourtant, Bernd Hollerbach a mis en avant les points positifs après le match.

"Parfois, on perd et je ne suis pas content. Mais là, j'ai vu de l'engagement et de l'envie", insiste-t-il. "Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On a eu pas mal d'occasions, on aurait pu marquer en première période. Mais c'était un bon match", estime encore l'Allemand. "On a juste fait une erreur et on la paye cash, mais c'est comme ça, c'est le foot. Place au prochain match, maintenant."