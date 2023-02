L'homme qui a encore fait la différence pour Charleroi

Toujours aussi précieux dans l'entrejeu et de plus en plus décisif. Adem Zorgane a mis Charleroi sur le chemin de la victoire contre STVV.

Il avait commencé le mois de février en plantant un doublé et en permettant à Charleroi d'arracher un partage inespéré à Malines, il le termine en offrant une victoire très précieuse aux Sporting dans la course au top 8. "Ce n'était pas facile, mais on a su être patient" Adem Zorgane a planté son quatrième but de la saison, le troisième en quelques semaines, et il a offert les trois points aux siens contre les Canaris. "Je suis très fier et très content d'avoir marqué ce but, mais ce n'est pas que moi, c'est toute l'équipe qui est allée chercher cette victoire", insiste celui qui a aussi distillé sept assists cette saison en championnat. La victoire a pourtant mis du temps à se dessiner pour des Zèbres qui ont longtemps cherché les espaces pour s'exprimer. "Ce n'était pas facile", acquiesce le médian algérien. "STVV est une équipe bien organisée, avec des joueurs disciplinés, tout le monde le sait, mais on a su être patient et marquer au bon moment", se réjouit Adem Zorgane pour conclure.