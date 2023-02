La phase polémique de Charleroi-STVV: fallait-il valider le but d'Adem Zorgane?

Un seul but a fait la différence entre les Zèbres et les Canaris, dimanche soir. Mais était-il valable? Les Trudonnaires ne sont pas convaincus.

C'est à la 69e minute que le match entre Charleroi et STVV a basculé dans le camp des Zèbres. Adem Zorgane a profité d'un ballon mal repoussé par Schmidt pour faire rugir le Mambourg. Mais le ballon était-il sorti au début de l'action? "J'étais loin de la phase, je n'ai pas vu, mais si le VAR a validé le but, j'imagine qu'il était valable", estime le buteur.

les Canaris, eux, étaient frustrés après le match. "Je n'ai pas vu les images. Mes joueurs me disent dit que le ballon était sorti, mais on doit l'accepter et passer à autre chose", explique Bernd Hollerbach.