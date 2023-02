Un énorme défi pour STVV? "Non, c'est la plus belle rencontre de l'année pour nous!"

Bernd Hollerbach est enthousiaste à l'idée de défier le leader du championnat, dimanche prochain, sur le synthétique du Stayen.

Après avoir concédé sa troisième défaite de rang, dimanche à Charleroi, STVV a mis le cap sur l'un des matchs de l'année: dimanche, les Canaris accueilleront le leader du championnat, le voisin genkois.

Une rencontre difficile, contre une équipe à qui rien ne résiste depuis le début de la saison? Ce n'est pas comme ça que Bern Hollerbach l'envisage. "Non non, pour nous, c'est juste la plus belle rencontre de l'année. Dans un derby, tout est possible", insistait le coach trudonnaire, après la défaite à Charleroi.

"Faire au moins aussi bien qu'à l'aller"

Un avis que partage son capitaine, Toni Leistner. "Ce n'est pas seulement un match très important pour nos supporters, c'est aussi un match que nous, les joueurs, attendons avec impatience. Genk est la meilleure équipe du championnat, mais on avait fait un très bon match là-bas et on veut faire aussi bien dimanche."

Les deux clubs limbourgeois s'étaient séparés sur un partage sans but à Genk, début septembre. Y aura-t-il un vainqueur pour le match retour? Réponse dimanche à partir de 13h30.