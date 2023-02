Felice Mazzu dresse le bilan: trois enseignements après la victoire des Zèbres contre les Canaris

Le Sporting de Charleroi a dû attendre la 69e minute de jeu pour faire la différence, mais les Zèbres ont pris trois points importants contre STVV. Felice Mazzu analyse, en trois temps, une rencontre qui n'a pas été facile pour ses joueurs.

C'est en effet STVV qui s'est procuré les premières occasions à Charleroi, dimanche soir. Et les Zèbres ont dû prendre leur mal en patience. "On a joué contre la deuxième meilleure défense de Belgique. Une équipe très solide et organisée. On a eu du mal pendant les 25 premières minutes, mais après, on est allé de l'avant."

Pourtant, le T1 du Sporting estime que ses joueurs n'ont pas volé les trois points. Au contraire. "Au vu du contenu, du nombre d'occasions et du but qu'on a su marquer, on mérite de gagner."

Les trois points, le zéro, la mentalité

Et cette victoire est positive à plus d'un titre pour le coach carolo. "Ce sont d'abord trois points importants pour le classement. On est plus serein par rapport au maintien", estime-t-il.

"Mais c'était aussi important de garder le zéro derrière comme la semaine dernière. Mentalement, c'est une très bonne chose pour les joueurs. Enfin, et, au-delà de la victoire, ce que je retiens, c'est la mentalité et l'intensité", conclut Felice Mazzu.