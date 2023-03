Un Anderlecht mature intègre (enfin) le top 8 !

Anderlecht a encore pu compter sur Islam Slimani pour marquer, et sur Bart Verbruggen pour ne pas encaisser. Voilà les Mauves dans le top 8.

Un match à OHL peut-il être plus important qu'un 8e de finale européen à Villarreal ? Vous avez 2 heures. Il nous en faut moins pour vous répondre : oui, sauf si Anderlecht prenait le pari fou de tout miser sur une victoire à Prague en juin pour aller chercher un ticket européen.

Ce match à Louvain est d'autant plus important que le Cercle de Bruges a perdu des points...et que Charleroi vit un week-end faste. Entre une décision de justice et une victoire à l'Antwerp toutes deux inespérées, les Zèbres menacent le dernier spot au sein du top 8, et Anderlecht n'a plus vraiment droit à l'erreur.

Slimani, qui d'autre ?

Si un homme symbolise la grinta retrouvée de cet Anderlecht, c'est Islam Slimani. L'Algérien sera insupportable d'entrée de jeu, faisant tout ce qui est légalement autorisé pour faire sortir l'adversaire de ses gonds. Ricca comme Dom en ont plein les pattes et plein le dos.

OHL n'est pas inoffensif : Al-Tamari alerte Verbruggen et fait danser Sardella par deux fois, mais Anderlecht reste globalement sur le même degré d'organisation défensive qu'à Villarreal. Amuzu galope, combine très vite avec Yari Verschaeren dont la frappe est contrée.

On ne joue alors pas depuis 10 minutes...et le n°10 devra être remplacé par Arnstad, après que son genou ait tourné de manière inquiétante. Une très mauvaise nouvelle, mais la seule de cette première période pour Anderlecht. Islam Slimani convertira en effet un penalty stupidement concédé par Mendyl (32e), en retard sur Dreyer. La concrétisation d'une domination sereine du RSCA, qui aura alerté Cojocaru via Vertonghen un peu plus tôt.

D'un héros à l'autre

Si en première période, Slimani est peut-être l'homme du match, c'est ensuite le héros de l'Estadio de la Cerámica qui va réenfiler sa cape. Sur deux phases similaires, Bart Verbruggen s'interposera devant Musa Al-Tamari trouvé de la tête (50e, 52e).

La tension monte mais OHL prendra une leçon de cynisme et de gestion. La "bagarre générale" de l'heure de jeu après un coup-franc de Kiyine qui frôle le poteau illustre la hargne retrouvée de ce RSCA. Louvain se procure les meilleures occasions, sans concrétiser.

Par deux fois, le break passe tout près : Murillo prolonge bien une frappe vicieuse d'Amuzu repoussée par Cojocaru (79e), mais était hors-jeu. Benito Raman, lui, heurte le montant (84e). Se mettre à l'abri reste compliqué pour des Mauves qui trembleront encore...avant de faire 0-2 sur un dégagement manqué, via Kristian Arnstad (90e+1).

Avant cela, OHL a poussé en vain. Les hommes de Marc Brys prennent une leçon de maturité et peuvent probablement dire adieu à un top 8...qu'Anderlecht intègre enfin. Pour combien de temps ?