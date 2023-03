Le futur, c'est maintenant pour Bart Verbruggen : déjà n°1 chez les Pays-Bas ?

Depuis jeudi, son nom est sur toutes les lèvres. La performance de Bart Verbruggen à Villarreal a laissé pantois jusqu'à l'UEFA, qui a partagé une compilation des arrêts du gardien d'Anderlecht - neuf parades, précise le compte Twitter de l'UECL.

🇳🇱 Verbruggen with an incredible performance making 𝑵𝑰𝑵𝑬 saves against Villarreal! 🔥@rscanderlecht || #UECL pic.twitter.com/uCdl8QffWK