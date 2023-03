"Anderlecht ne devrait pas se réjouir d'une 8e place"

Anderlecht termine le week-end au sein du top 8, qui reste par la force des choses l'objectif de cette fin de saison. Brian Riemer sait que le RSCA doit espérer mieux, mais reste très heureux.

On en a l'habitude ces dernières semaines, Brian Riemer était fier de ses troupes. "Voir cette équipe encore si jeune capable d'une telle performance ici après le match de jeudi, c'est incroyable", se réjouti le Danois. "Cela nous a demandé de puiser dans nos ressources. On ne savait pas si ce serait faisable avant d'essayer (sourire)".

Anderlecht a dû aller au charbon en seconde période. "La première mi-temps était très plaisante esthétiquement, le jeu développé par mon équipe m'a plu", pointe Riemer. "Mais chapeau à Louvain pour avoir adapté son jeu et durci le ton en seconde période. C'était un peu plus la bagarre après la mi-temps".

Une bagarre qui a finalement tourné au désavantage d'OHL, sorti de son match. "Mon équipe est parvenue à se replier et tenir bon, c'était beau à voir. Et globalement, nous avons eu les occasions et la possession, donc je crois que cette victoire reste méritée".

Elle permet aussi d'intégrer ce top 8 après lequel Anderlecht court depuis de si longues semaines. "Nous avons manqué quelques opportunités ces dernières semaines. C'est donc une bonne chose d'enfin en saisir une", reconnaît Brian Riemer. "Mais bien sûr, Anderlecht ne devrait pas se réjouir d'une place dans le top 8. Ca n'est pas une situation normale, nous avons de bien plus grandes ambitions pour ce club".

Ce sera pour la saison prochaine. "Il y a les ambitions, et il y a la réalité mathématique. Être en quarts de finale de Coupe d'Europe et dans le top 8 au vu d'où nous venons est satisfaisant, même si nous voulons mieux", conclut Riemer.