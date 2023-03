Premier but d'Arnstad, et célébration...risquée : "Je le fais souvent !'

Anderlecht a dû attendre les dernières minutes pour faire le break. Un but signé Kristian Arnstad, son tout premier, enfin, qu'il a célébré d'un salto spectaculaire !

Plusieurs fois, Anderlecht a cru faire le break : Murillo trompe Cojocaru mais est hors-jeu, puis Raman touche le poteau. Mais enfin, dans les arrêts de jeu, la délivrance : Kristian Arnstad récupère un ballon chanceux, dribble trois hommes et place le ballon hors de portée du portier louvaniste.

"Je cours, je cours, je continue et je vise le second poteau, voilà tout", résume le jeune norvégien avec le sourire. "Quel moment idéal pour mon premier but. Je suis très heureux". Arnstad a connu des hauts et des bas, mais est très bien rentré à Villarreal comme à OHL. "Je veux jouer un maximum, mais le plus important est qu'on continue de gagner et qu'on reste dans le top 8".

Un salto que Brian Riemer n'a pas vu

Kristian Arnstad aura peut-être plus de temps de jeu dans les semaines à venir, selon la gravité de la blessure de Yari Verschaeren. Son entrée au jeu dès la 10e minute, Brian Riemer l'explique par un besoin de physique : "Je ne savais pas ce que ça donnerait en faisant rentrer un profil comme Lior (Refaelov) si tôt dans le match", souligne le coach anderlechtois.

© photonews

Arnstad aura finalement récompensé son coach de sa confiance avec un but...et un salto qui aurait pu lui donner des sueurs froides. "Pour être tout à fait franc, je n'ai pas vu sa célébration (rires). Tant qu'il ne se blesse pas, il fait ce qu'il veut", relativise Riemer. "Je fais ça souvent, mais je n'avais pas encore pu le montrer", conclut quant à lui Kristian Anrstad en riant.