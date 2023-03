Les Mauves le couteau entre les dents : à OHL, Diawara a rangé son sourire

Quelle tension dans l'air, par moments, au King Power Stadion de Louvain. OHL et Anderlecht se disputaient le top 8 et ça s'est senti.

Amadou Diawara et Majeed Ashimeru, au milieu, ont été impériaux...mais ont aussi dû sortir les crocs. Le match contre OHL a été agressif, avec des Louvanistes mettant le pied mais aussi des Anderlechtois opportunistes, voire roublards. "On savait que ce serait un match très compliqué, comme une finale. D'ailleurs, chaque match en sera une désormais", reconnaît Diawara.

Mais cet Anderlecht-là est plus mûr qu'il y a quelques mois. "Difficile de dire si nous aurions su tuer ce match à l'époque, vous me posez une colle (sourire). Ce qui est sûr, c'est que le coach a amené beaucoup de grinta".

Amadou Diawara a en effet beau être quelqu'un de très doux (il faut parfois tendre l'oreille pour l'entendre en zone mixte), il a été un vrai 6 ce dimanche...avec les coups de pression que cela implique, comme à l'heure de jeu. Le Guinéen est allé participer à une échauffourée générale. "C'est le foot, ça arrive", pointe-t-il timidement.

Le médian guinéen retrouve progressivement son meilleur niveau. "C'est normal, je n'avais presque pas joué l'année passée. J'enchaîne les matchs et je me sens de mieux en mieux. Le coach a aussi amené de l'harmonie et de la positivité dans ce groupe et j'en profite".