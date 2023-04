Le coach de l'Antwerp ne veut pas entendre parler du titre

L'Antwerp a fait la bonne opération du week-end dans le haut de tableau, mais Mark van Bommel ne veut pas entendre parler du titre.

Grâce à sa victoire contre le Cercle et grâce aux points perdus par l'Union et par Genk, l'Antwerp a fait la bonne opération, en revenant à trois points de la deuxième place et à cinq points du leader.

Suffisant pour aiguiser les ambitions des Anversois, également finalistes de la Coupe de Belgique? Mark van Bommel ne veut pas en entendre parler... "Nous voulons réduire l'écart au maximum", a-t-il insisté après la victoire de dimanche. "Cela signifie que l'on doit surtout gagner nos matchs. On ne terminera pas premiers de la phase classique, donc on ne doit pas parler du titre pour le moment."

Mais ça pourrait évidemment changer à l'issue de la phase classique, quand les points auront été divisés par deux.