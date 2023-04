Frank De Bleeckere justifie le penalty accordé à l'Antwerp : "Même si personne ne l'avait remarqué..."

Ce dimanche, la rencontre Antwerp - Cercle de Bruges a vu le Great Old recevoir un penalty dans les dernières minutes. Une décision depuis fort contestée.

Alors qu'on entrait dans les 10 dernières minutes de la rencontre, le VAR est intervenu pour signaler une main de Thibo Somers dans le rectangle. Toby Alderweireld ne s'est alors pas fait prier et a inscrit le but de la victoire anversoise.

Représentant le Professional Referee Department, Frank De Bleeckere a expliqué cette décision. "Cette situation a fait l'objet de nombreuses discussions. Personne ne l'avait remarqué. L'arbitre et les joueurs ne l'avaient pas vu", commence l'ancien arbitre professionnel.

"Mais il faut savoir comment le VAR fonctionne. Ici, ils ont dit qu'il y avait une possible faute de main. Ce qui était difficile, c'est aussi de savoir si on était dans le rectangle. Ensuite, le VAR a vérifié si c'était une faute de main. Le ballon retombe et Stengs veut le contôler de la poitrine. Somers est derrière et veut se placer devant lui. Il écarte son bras et touche le ballon. C'est pour ça que le VAR est intervenu. On a montré les images à Bram Van Driessche (l'arbitre de la rencontre, ndlr). Il a suivi le VAR et a accordé le penalty."