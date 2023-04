Toby Alderweireld à nouveau en sauveur, Mark Van Bommel parle de l'inefficacité de ses attaquants

Après un doublé la semaine dernière, Toby Alderweireld a encore offert la victoire à l'Antwerp en fin de match. Trois buts en deux matchs pour le défenseur central qui doit compenser la panne offensive de ses attaquants.

De retour de blessure, Vincent Janssen n'a pas pu jouer l'intégralité de la rencontre pour l'Antwerp a été remplacé en cours de seconde période. Le Great Old peine à trouver le chemin des filets, Toby Alderweireld s'en est chargé pour la deuxième semaine consécutive. "Si vous additionnez les occasions des matchs contre le Cercle, Zulte et Charleroi, vous arrivez facilement à 15 ou 20. Vous ne pouvez pas reprocher aux attaquants de ne pas marquer, surtout quand ce sont eux qui créent les occasions" relativise Mark Van Bommel en conférence de presse.

"Le Cercle est une équipe très difficile à jouer, qui met beaucoup de pression et qui change énormément de style de jeu. Nous avons bien joué et nous aurions dû ouvrir le score en première période, mais ce sont eux qui l'ont fait. Comme lors des matchs précédents, il faut être patient et attendre la récompense" poursuit l'entraîneur néerlandais.

Mark Van Bommel a finalement glissé quelques éloges à son capitaine et buteur, Toby Alderweireld. "Ce n'est jamais facile de tirer un penalty décisif 5 minutes avant la fin du match. Je suis content pour lui, il donne de l'expérience et du métier à toute l'équipe. Vous pouvez discuter de la teneur de ce penalty, mais le fait qu'il ait été marqué en dit long sur cette équipe" a conclu l'entraîneur de l'Antwerp.