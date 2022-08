Christian Burgess a de graves accusations : "L'arbitre m'a dit que j'étais le pire défenseur qu'il ait vu"

Après la rencontre et la douloureuse défaite de l'Union Saint-Gilloise, Christian Burgess avait de graves accusations à l'encontre de Mr Jonathan Lardot.

Ce n'était pas la soirée de Christian Burgess. Auteur de plusieurs erreurs en défense, l'Anglais a permis à l'Antwerp d'ouvrir le score en tentant le dribble de trop ; il s'avance ensuite trop sur le second but, permettant à Vincent Janssen de partir seul. "Ce sont de vrais cadeaux que nous leur avons fait ce soir", pestait-il après la rencontre au micro d'Eleven. Mais Burgess avait surtout de graves accusations à faire à l'encontre...de Mr Lardot, l'arbitre de la rencontre.

"Mais ce que je trouve anormal, c'est quand, après un match aussi tendu, tout ce que l'arbitre trouve à me dire à la fin du match, c'est que je suis le pire défenseur central qu'il ait jamais", lance Christian Burgess. Notre confrère d'Eleven, interloqué, le relance sur ce sujet : a-t-il vraiment entendu ces propos ? "Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ca ne fait pas plaisir d'entendre cela en tant que footballeur, quand tu viens de perdre un match de cette façon. Ce n'est pas normal et je tenais à l'exprimer". C'est chose faite, et on attend évidemment une réaction du corps arbitral...