📷 Lazare Amani s'excuse : "Je suis vraiment désolé, je vais me racheter"

Lazare Amani a mis l'Union dans l'embarras en √©tant exclu en premi√®re p√©riode √† l'Antwerp. Un pied qui tra√ģnait et que le VAR a signal√© √† Mr Lardot. L'Ivoirien s'est excus√© sur les r√©seaux.

Si le geste de Lazare Amani était certainement dénué de mauvaises intentions connaissant le joueur, nul doute qu'il était dangereux. La carte rouge brandie par Mr Lardot était donc logique et Lazare Amani ne le nie pas. Via Instagram, il s'est excusé auprès de l'Union Saint-Gilloise et de ses supporters.

"Bien sûr que ça arrive souvent mais, à pareil moment, c'est se tirer une balle en pleine tête", a écrit Lazare en story. "Dans mes souvenirs, à aucun moment je ne pars avec l'intention de lui faire mal. Je ne sais donc pas ce qui s'est passé, d'autant que je n'avais aucune raison de faire ça, l'équipe revenait bien, j'étais bien dans mon match. J'ai peut-être été maladroit, je ne sais pas", continue-t-il. "Bref, je sus conscient que ça a été l'un des tournants du match et je suis vraiment désolé.Je demande pardon aux supporters et aux coéquipiers, je vais me racheter".