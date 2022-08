Jean Butez n'a pas tremblé : "Le 18/18 ? On ne réalise pas vraiment"

Quel début de saison de l'Antwerp ! Le Matricule 1 trône en tête du championnat avec un 18/18. Mais Jean Butez assure que les Anversois n'y pensent pas vraiment.

Jean Butez avait le sourire au micro d'Eleven, alors que les supporters scandaient son nom. "Ca fait plaisir, je suis très content d'avoir resigné", reconnaissait-il. "Aujourd'hui, on a été très efficaces, on a récupéré des ballons très haut. Ca nous a permis de marquer ces deux buts rapidement, sur de belles contre-attaques", analyse ensuite le portier de l'Antwerp. "Ce n'était pas forcément le plan mais on en a bien profité".

La seconde période aura été un peu moins bonne pour l'Antwerp. "Ce n'est pas toujours évident de rester organisé à 11 contre 10", concède-t-il. "On encaisse deux buts et pour un gardien, ce n'est pas toujours plaisant. La cleansheet est un objectif. Mais je préfère les trois points. C'est juste dommage sur le 2-1, il ne doit jamais pouvoir centrer comme ça".

L'Antwerp en est à 18/18

Toujours est-il que l'Antwerp commence sa saison en fanfare avec un superbe 18/18. "On ne s'en rend pas forcément compte", assure Jean Butez. "Avec l'Europe qui est venue couper tout ça, on ne réalise pas vraiment la série réalisée. Mais c'est très bien, pourvu que ça dure".