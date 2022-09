Après des débuts difficiles, Vincent Janssen retrouve son efficacité

Le Néerlandais, qui a marqué ses deuxièmes et troisièmes buts de la saison face à l'Union Saint-Gilloise, commence à se sentir à l'aise avec le Royal Antwerp.

Après avoir connu une période d'adaptation légèrement difficile, Vincent Janssen semble véritablement avoir lancé sa saison avec le Royal Antwerp. Double buteur hier lors de la victoire face à l'Union Saint-Gilloise (4-2), l'attaquant néerlandais se sent de mieux en mieux et vient d'inscrire son troisième but de la saison. Une efficacité retrouvée, qui va faire du bien à l'ancien joueur de Tottenham et aux Anversois.

"Ma première titularisation ne remonte qu'à la semaine dernière, et c'était la meilleure chose pour moi. Si les buts suivent, c'est tant mieux. Passer plusieurs journées sans trouver le chemin des filets, ce n'est pas la fin du monde. Quand vous débloquez votre compteur, les autres peuvent suivre assez facilement."

Mark Van Bommel, qui a légèrement adapté son système de jeu, permet à Jürgen Ekkelenkamp d'apporter tout son talent sur les phases offensives. "Il a été important à deux reprises, avec deux passes décisives. Nous avons une si bonne équipe que peu importe qui joue et dans quel système on joue, on reste compétitifs" conclut Vincent Janssen.