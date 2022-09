D1A : Malines domine Courtrai sur ses terres

Rob Schoofs s'est offert un doublé dont un bijou en toute fin de rencontre.

Courtrai s'est fait punir samedi après-midi lors de la réception de Malines pour le compte dans la huitième journée de championnat (1-4).

Les deux équipes auront mis du temps à ouvrir le score mais c'est le KaVé qui l'a fait et à deux reprises en trois minutes. A la 38e, Walsh marquait le premier but avant de voir Schoofs doubler la mise. En seconde période, Hairemans mettait Malines au large avec un troisième but.

Peu après l'heure de jeu, Lamkel Zé redonnait un peu d'espoir aux siens avec un penalty transformé. Mais, malgré ce regain d'espoir, Courtrai n'est jamais revenu dans son match.

Rob Schoofs, d'un superbe frappe enroulée, mettait définitivement fin aux débats à la 90e+3 pour porter la marque à 1-4.

Avec cette victoire, Malines revient provisoirement à la 10e place (10 points) alors que Courtrai est 12e avec sept points.