Guillaume François garde le sourire avant le programme chargé de l'Union

Malgré la défaite, un point positif : l'Union Saint-Gilloise a relevé la tête en seconde période et n'a pas pris l'eau, même à 10, puis à 9. Guillaume François est monté au jeu pour délivrer l'assist sur le 4-2.

Pas question pour Guillaume François de nier la mauvaise prestation de l'Union, cependant. "Quand tu viens à l'Antwerp en sachant qu'ils sont en pleine bourre, tu ne peux pas te permettre de donner des buts", regrette le défenseur. "Mais voilà, nous commettons des erreurs individuelles et nous avons manqué nos occasions en première période. Ca ne pardonne pas".

L'USG réagira, mais trop tard : à 10 et menée de 3 buts, elle ne pourra pas faire de miracle. "En seconde période, il y a eu une réaction, mais c'était plié. Maintenant, je m'attends à ce que la presse dise qu'on peine à enchaîner les matchs, que c'est la fatigue", sourit François. "Ca n'a rien à voir. C'est juste de la déconcentration, des erreurs dont nous n'avions pas l'habitude. Il ne faut pas chercher plus loin que ça".

L'Europa League et du temps de jeu ?

Le calendrier sera en tout cas chargé. "On va vivre une belle saison, il y a des matchs qui arrivent vite. Et quand tu as un tel programme, tu te prépares pour y faire face. Nous sommes prêts. Ca va permettre de faire tourner, c'est bien", se réjouit François. "Je pense notamment à mon cas, j'ai moins de temps de jeu. Aujourd'hui, je donne un assist, autant prendre la statistique (sourire). C'est en finesse, je n'y suis pas habitué. Et on va pouvoir se relancer immédiatement dimanche".