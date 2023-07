Le RWDM officialise l'arrivée d'un espoir du football français

On l'a vu face à Genk, le RWDM est prometteur mais a encore besoin de renforts pour être compétitif. En voilà un d'officialisé.

Le RWDM a une nouvelle fois fait chauffer les connexions entre les clubs de John Textor, et accueillera cette saison un talent lyonnais en prêt. Florent Sanchez-Da Silva (20 ans) est prêté par l'OL pour la saison 2023-2024.

Jeune milieu de terrain international français U19, Sanchez-Da Silva a fait toutes ses classes à Lyon, où il a déjà disputé un match avec l'équipe A. La saison passée, il a été prêté au FC Volendam en seconde partie de saison.

Sur le site officiel molenbeekois, le nouveau joueur du RWDM déclare : « Je suis ravi de venir ici. Mon objectif personnel est de réaliser une saison complète au plus haut niveau belge et collectivement, aider l’équipe à se maintenir et gagner le plus de matchs possible. »