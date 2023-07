"Le licenciement d'Euvrard a choqué tout le monde"

Pour son retour dans l'élite, le RWDM n'a fait le poids face à un Racing Genk bien plus efficace (0-4). Les Bruxellois doivent se reconstruire, quelques jours seulement après le licenciement surprise de leur coach.

Les retrouvailles de Xavier Mercier avec le football belge n'ont pas été couronnées de succès. Titulaire ce samedi soir, le Français livrait son analyse en après-match. "On s'attendait à une rencontre difficile. Perdre 0-4 pour le premier match, c'est toujours dur. Mais on est là pour apprendre. L'équipe vient de remonter en D1A. Il ne faut pas s'alarmer non plus."

L'arrivée de Mercier a coincidé avec des circonstances assez spéciales au RWDM, avec le licenciement de Vincent Euvrard et son remplacement par Claudio Caçapa. Le franco-brésilien aura besoin de temps. "Je pense que Caçapa a essayé de garder ce qui se faisait avant, et de petit à petit amener sa petite touche à lui. On a eu trois-quatre entraînelments avec lui cette semaine, ce n'était pas le moment de tout changer. On va petit à petit travailler sur quelque chose de différent. Nous avons foi en lui."

Questionné quant à ses motivations de signer au RWDM, Mercier s'est montré honnête. "Je suis venu avant tout pour le club et revenir jouer en D1A. Mais c'est sûr que l'annonce de ce lundi soir (du licenciement d'Euvrard) a choqué tout le monde, et moi le premier. Mais ce n'est pas la faute du nouveau coach. Il faut être conscient de cela. On va essayer d'aller de l'avant avec toute l'équipe et le nouveau staff. Forcément, on a tourné une page. On doit aller de l'avant le plus vite possible."