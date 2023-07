Après la défaite contre Genk, le coach du RWDM annonce deux arrivées

Pour la première de Claudio Cacapa sur son banc, le RWDM s'est incliné 0-4 face au Racing Genk.

En conférence de presse d'après-match, Cacapa reconnaissait logiquement la supériorité de Genk.

"On a joué contre une équipe prête, qui va jouer le titre", a déclaré le coach du RWDM. Il y a eu du positif offensivement. Dans les 30 premières minutes, on a eu 2-3 occases. Après, si on arrive à mettre au fond l'une de ces occases, et ce que cela change le match ?"

"Le contexte n'était pas facile pour les joueurs", a continué le coach, qui a remplacé Euvrard récement. "Nous avons fait du bon travail, il y a des bonnes choses sur lesquelles travailler. Je prefère remonter la pente petit à petit. Je pense que cela portera ces fruits."

Cacapa ne s'y trompe pas : l'effectif du RWDM est en pleine mutation. D'ailleurs, le coach a annoncé que des nouveaux renforts arriveront incessamment sous peu. "Bien sûr que nous attendons des renforts. Deux arriveront cette semaine. Le groupe vit bien, mais nous avons besoin de renforts."

Notamment, le club va accueillir Segovia, que Cacapa a connu de Botafogo. "On a travaillé ensemble pendant deux semaines. C'est bon joueur, avec un bon pied gauche. Il sait casser des lignes", a expliqué le T1 du RWDM.