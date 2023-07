Acheté 6 millions par Genk, il a enfin montré l'étendue de son talent

L'été dernier, le KRC Genk a payé environ 6 millions d'euros pour le milieu de terrain Matias Galarza. L'Argentin de 21 ans est arrivé d'Argentinos Jr., mais a rencontré des difficultés d'adaptation en Belgique. Désormais, le KRC Genk semble l'avoir mis sur la bonne voie.

Wouter Vrancken a étonnamment aligné Galarza dans le 11 de départ contre le RWDM, à la place de Hrosovsky. L'Argentin a enfin prouvé pourquoi Genk avait dépensé tant d'argent sur lui. Après tout, on, connait le flair de Dimitri De Condé - le directeur technique - pour dénicher des talents.

La saison dernière, Galarza a été envoyé plusieurs fois dans le noyau B pour des raisons disciplinaires. "Il n'est pas encore prêt mentalement pour le noyau A", avait déclaré De Condé à l'époque. "En concertation avec le staff, nous avons décidé de le laisser s'installer et grandir aux Jong Genk. Nous réévaluerons la situation en vue de la saison prochaine."

Une énorme vista

Désormais, il semble que Galarza ait fait son mea culpa et ait reconnu ses erreurs. En tout cas, Vrancken semble compter sur lui. Et le garçon sait jouer au football. Nous avons assisté à son match contre le RWDM ce samedi soir et il n'a pas commis la moindre erreur de passe. Il a une très bonne vision du jeu et a une grande aisance technique.

Vrancken peut donc compter sur un pion important de plus. Après le match, il a déjà indiqué qu'il réalisera beaucoup de rotations au cours de la saison. Galarza peut donc donner du repos à Hrosovsky et Heynen. Et qui sait ? Avec ses qualités, il pourrait certainement prétendre à une place de titulaire dans un avenir proche. Hrosovsky ne pourra certainement pas se reposer sur ses lauriers.