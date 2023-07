Genk, avec son banc, a fait joujou avec le RWDM

Les Limbourgeois ont montré qu'ils étaient toujours sur une bonne dynamique et que leur force offensive était toujours présente.

Ce samedi, Genk a infligé une sévère et lourde défaite au RWDM. Les Limbourgeois, qui avaient joué en coupe d'Europe quelques avant et qui préparent le match retour contre le Servette, ont fait tourner et ont montré que leur noyau était qualitatif.

D'ailleurs, Wouter Vrancken avait toutes les raisons de se réjouir. "Nous avons montré que nous ne jouions pas avec 11 joueurs. Les garçons se sont bien comportés. Ce n'était pas simple face à un RWDM qui est dans la continuité de la saison dernière. Tout le monde doit être important. Lorsque ces matches se succèdent, tout le monde doit se sentir important et prendre ses responsabilités. C'est ce que les garçons ont fait aujourd'hui. "

Genk jouera une partie de son avenir européen cette semaine lors de la réception du Servette dans les tours préliminaires de la Ligue des Champions.