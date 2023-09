Était-ce le cadeau d'adieu d'Amuzu ? Anderlecht ne fléchit pas

Francis Amuzu a inscrit un superbe but face à Genk, un but qui avait un parfum de cadeau d'adieu. Mais tout semble pourtant se diriger vers une saison de plus.

La semaine passée, une offre de l'Olympiakos avait été refusée pour Francis Amuzu, qui semblait pourtant espérer un départ. Anderlecht et Jesper Fredberg ne fléchissaient pas et voulaient 8 millions d'euros, malgré la promesse faite à l'époque de Peter Verbeke qu'un transfert serait facilité cet été. Ce vendredi, Brian Riemer disait qu'un départ était de l'ordre du "fifty-fifty" en termes de probabilité ; Francis Amuzu était à nouveau sur le banc. Le magnifique but marqué par "Ciske" à sa montée au jeu avait donc des allures de cadeau d'adieu. Anderlecht refuse une autre offre Mais le RSCA a de nouveau reçu une offre de l'Olympiakos, cette fois de 6,5 millions d'euros... et l'a de nouveau refusée. Ils ne souhaitent désormais pas aller plus haut, et le transfert devrait donc capoter. Amuzu va donc rester une saison de plus, comme il l'a lui-même assuré au micro des diffuseurs après la rencontre. En espérant pour Anderlecht qu'il garde l'efficacité de ces dernières semaines...