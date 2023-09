"Ce que vous ne savez pas...": l'arbitre de Genk-Anderlecht justifie l'exclusion Bonsu Baah

Bram Van Driessche a eu une rencontre nerveuse à négocier dimanche dans le Limbourg, il revient sur le fait principal de la rencontre: l'exclusion, en deux temps, de Christopher Bonsu Baah.

C'est la phase qui a fait débat pendant et après le choc entre Genk et Anderlecht: l'exclusion de Christopher Bonsu Baah, qui a écopé de deux cartons jaunes dès le premier quart d'heure. Une double décision que Bram Van Driessche, justifie et explique au micro d'Eleven DAZN.

Certains suiveurs ont, notamment, regretté le premier bristol jaune adressé au Genkois, après une échauffourée avec Jan Vertonghen, mais l'arbitre avait pris sa décision avant même l'embourille avec le Diabe Rouge.

"Je comprends l'émotion et l'opinion des gens, mais ce que vous ne savez pas, c'est que je voulais donner le carton jaune à Bonsu Baah pour son geste imprudent dans le visage de Leoni. Ensuite, il y a cette confrontation provoquée par Jan Vertonghen, que j'ai sanctionnée parce que je ne tolère pas ce genre de comportement."

Et la seconde carte jaune, elle, ne prête à aucune discussion. "Je suis bien placé. Le joueur arrive en retard et le contact avec les crampons est vraiment imprudent. C'est juste un carton jaune et que ce soit le premier ou le deuxième, que ça se passe en peu de temps, c'est regrettable, mais, en tant qu'arbitre, on ne peut pas en tenir compte."