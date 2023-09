"Tu es la honte du football belge" : comment Jan Vertonghen a rendu Genk fou furieux

Jan Vertonghen a disputé un match, disons, de roublard ce dimanche à la Cegeka Arena. Antisportif, à coup sûr, et cela a fait dégoupiller le Racing Genk.

Jan Vertonghen est arrivé en Belgique avec l'image d'un gentleman, un défenseur central élégant à la patte gauche soyeuse, et toujours irréprochable à l'interview. Tout cela est vrai. Mais "Sterke Jan" a aussi un autre visage, que les suiveurs du RSC Anderlecht ont noté depuis plusieurs mois déjà.

Car Jan Vertonghen est également capable d'être une crapule, une "crasse" comme on le dit parfois à Bruxelles. Jusqu'ici, c'était resté discret. À Genk, il a mis l'équipe adverse sur les nerfs. En allant chercher le ballon dans les bras du jeune Christopher Bonsu Baah, il savait ce qu'il faisait.

Carton jaune ? Peu importe : le capitaine anderlechtois sait comment jouer en sursis. Pas Bonsu Baah, qui a très mal géré ce premier avertissement (immérité, mais là n'est pas la question). Les huées à chaque touche de balle ? Elles l'ont laissé totalement insensible, ne contribuant qu'à tendre un match à l'ambiance exécrable dès le premier quart d'heure.

Dimitri De Condé pète les plombs

Après la rencontre, le directeur sportif du Racing Genk et Jan Vertonghen ont eu une altercation. Dimitri De Condé n'a pas apprécié l'attitude du Diable Rouge. "Avec son expérience et son âge, je ne comprends pas pourquoi il a besoin de faire ça", regrettait le dirigeant limbourgeois. "C'est de la triche, je déteste ça".

Jan Vertonghen a alors poussé Dimitri De Condé, un geste à condamner, et le joueur s'est excusé. Mais là où le directeur sportif genkois se trompe, c'est bien quand il dit qu'avec son expérience, Vertonghen "ne doit pas faire ça" ; c'est justement grâce à son expérience que Jan Vertonghen a pu sortir son adversaire, et même toute une équipe, un stade et une direction, d'un match difficile.

Le recordman de caps en sélection a sorti un match crapuleux, sans oublier de... faire son job défensivement et à la construction. Un excellent match, du point de vue anderlechtois ; "la honte du football belge", du point de vue du vice-président Mathieu Cilissen, qui a lancé ces mots au visage de Vertonghen à la mi-temps. Si les situations étaient inversées, dirait-il la même chose... ?