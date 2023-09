Des Mauves plutôt décevants : découvrez les notes d'Anderlecht à Genk

Le Sporting d'Anderlecht a été en supériorité numérique très rapidement... et n'en a pas vraiment profité. Voici les cotes des Mauves après Genk-Anderlecht.

Maxime Dupé (8)

Sans un arrêt 4 étoiles de sa part, ce n'est pas Anderlecht qui aurait ouvert le score, et bien malin qui peut dire comment aurait tourné la rencontre dans ce cas.

Ludwig Augustinsson (7)

Il ne s'est pas loupé offensivement pour sa première : pendant une bonne vingtaine de minutes, après l'expulsion de Bonsu Baah, il a amené le plus de danger en multipliant les centres. Défensivement parfois un peu plus en difficulté devant Baah en début de match, puis Paintsil.

Jan Vertonghen (8)

Toujours le même patron, mais en plus, pas mal de vice cette fois. Il sort Bonsu Baah de son match en prenant la jaune au passage mais savait bien sûr beaucoup mieux la gérer, et a ensuite absorbé la pression mise par le public. Son pied gauche trouvait souvent Augustinsson, qui centrait ensuite.

Zeno Debast (6,5)

Pas dans un grand jour à la construction et la relance. Sa belle frappe sortie par Vandevoordt méritait mieux.

Killian Sardella (5)

Un match passable, même si le danger venait surtout de son côté - mais il n'a pas été aidé par le match catastrophique de Dreyer. Surtout, il se fait avoir sur le but égalisateur, ce qui gâche un peu tout.

© photonews

Théo Leoni (6,5)

Son moins bon match depuis le début de sa montée en puissance. Le seul, cependant, à tenter des choses, avec quelques jaillissements intéressants.

Mats Rits (4)

On peine vraiment à comprendre son rôle, qui plus est en doublon avec Thomas Delaney. Il donne l'impression d'être une version moins bonne du Danois, et n'amène ni la hargne ni les infiltrations attendues.

Thomas Delaney (5,5)

Le même, mais en mieux. Delaney cherchait un peu plus souvent la solution vers l'avant, et sait exactement comment énerver tout le monde. Mark Van Bommel va apprécier regarder Anderlecht désormais : il y joue.

Alexis Flips (4,5)

Son moins bon match en Mauve. Ailier n'est clairement pas son rôle, et il revenait le plus souvent dans l'axe, sans le moindre moment de brillance.

Anders Dreyer (1 pour la présence)

Son moins bon match en Mauve, comme pour Flips ? On ne serait même pas prêt à le jurer, mais cette fois, c'était vraiment très mauvais. Le totem d'immunité va bien finir par s'user...

Kasper Dolberg (3)

Son moins bon match en Mauve, aussi. Ou plutôt, un nouveau match sans apport dans le jeu, ce qui commence à se faire trop régulier pour qu'on pense à la méforme de passage ; c'est ce que Dolberg amènera, voilà tout. Et sans les buts pour compenser cette absence d'apport, le Danois est un poids mort.

Francis Amuzu (10)

Tout est pardonné, Francis : tu vaux probablement à nouveau 8 millions. L'Olympiakos va rappeler Fredberg en urgence, et croiser les doigts pour que ce ne soit pas une simple passade, comme trop souvent...