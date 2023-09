Fortement critiqué, Jan Vertonghen répond à Genk et Dimitri De Condé

Le capitaine d'Anderlecht a été la cible de critiques après son comportement sur le terrain face à Genk. Sur Twitter, il a décidé de mettre les choses au clair.

Face à Genk, le Sporting d'Anderlecht a dû se contenter d'un partage alors que tout semblait acquis à quelques secondes de la fin de la rencontre. Ce qui aura certainement fait exploser les supporters de Genk (en dehors du but d'Arokodare), c'est la prestation de Jan Vertonghen.

Le capitaine du RSCA aura été un roublard du début à la fin du match et cela lui aura valu son lot de critiques, y compris venant du directeur sportif de Genk, Dimitri De Condé, après la rencontre.

Sur X, ancien Twitter, Vertonghen a voulu mettre les choses au clair et surtout mettre fin à la polémique. "Beaucoup de choses se sont passées sous l’émotion hier pendant et après le match, et n’auraient pas dû avoir lieu, aussi de mon côté", a-t-il écrit.

Et d'ajouter : "J'ai parlé avec Dimitri De Condé. L'affaire est close."