Un petit nouveau plein de confiance : "J'ai pris ce numéro car je savais que Kompany l'avait porté"

Jan-Carlo Simic a fait ses "vrais" débuts ce dimanche, titulaire aux côtés de Jan Vertonghen. Le Serbe a livré un match enthousiaste, avec des qualités et des défauts, mais ne manque certainement pas d'une chose : la confiance.

Comment juger la première de Jan-Carlo Simic en tant que titulaire, ce dimanche sur la pelouse de l'Antwerp ? D'abord, ce qui a sauté aux yeux, c'est l'impact qu'a mis le Serbe, dès le premier duel avec Vincent Janssen. Très dynamique, à la limite de l'agressif, Simic n'a pas calculé ses efforts et a marqué son territoire.

"Dans ce genre de match, pour ce genre de club, tu ne peux pas arriver et te donner à 50%. Je donne toujours 100% de ce que j'ai, c'est mon style de me donner à fond", assure d'emblée le défenseur, qui respire la confiance également à l'interview.

Kompany, pas son idole, mais...

"Je fais plus que 19 ans ? On me le dit souvent", sourit Simic. "Je travaille juste dur, sur et en-dehors du terrain, et je me donne à fond. Je suis très heureux aujourd'hui car c'était un match important. Je m'entends déjà bien avec mes équipiers sur le terrain, tout se passe au mieux".

© photonews

Jan-Carlo Simic profite notamment, comme Zeno Debast avant lui, de l'expérience de Jan Vertonghen à ses côtés. "C'est un honneur de jouer à côté d'un tel joueur, et je lui suis reconnaissant de m'avoir aidé dans ce match durant 95 minutes", se réjouit-il. "Cependant, même si je suis content de mon match, il y a encore du travail. Notamment au niveau du placement et de ma position", concède Simic.

Il aura en tout cas un sacré costume à remplir, lui qui a immédiatement endossé le n°4 d'un certain Vincent Kompany. "Je trouve que c'est un beau numéro, et je savais que Kompany l'avait porté ici. C'est un nom important dans l'histoire du club et j'espère pouvoir lui faire honneur", déclare le défenseur anderlechtois.

"Je ne dirais pas que Vincent Kompany était mon idole de jeunesse, non, c'était plutôt Paolo Maldini, ayant été formé à Milan", nuance Jan-Carlo Simic. "Mais bien sûr, c'était un défenseur fantastique qui a fait de grandes choses à Manchester City". On ne peut que souhaiter au nouveau n°4 du RSCA d'avoir une carrière comparable.