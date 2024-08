Anderlecht n'a pas droit à l'erreur : présentation des deux adversaires potentiels (très) prenables du RSCA

On ne voudrait pas crier victoire trop vite, mais le RSC Anderlecht semble avoir hérité du tirage le plus facile dans ces barrages de l'Europa League. Une élimination face au Dinamo Minsk ou aux Lincoln Red Imps serait l'une des plus grosses contre-performances de l'histoire récente du club.

Il y avait deux tirages à éviter pour le RSC Anderlecht. Le premier, évident : celui qui aurait opposé les Mauve & Blanc au Besiktas, visiblement déjà en grande forme vu sa victoire écrasante en Supercoupe de Turquie face au Galatasaray, champion en titre (0-5).

L'autre : celui qui aurait pu envoyer Anderlecht à Bodo/Glimt si les Norvégiens sortaient le Jagiellonia Bialystok. Un déplacement près du cercle polaire dès le mois d'août, voilà qui peut peser sur les organismes.

Le tirage le plus simple pour Anderlecht ?

Entre les deux tirages restants, peu de préférences : le FC Petrocub (Moldavie) ou les New Saints (Pays de Galles) sont probablement tous deux plus faibles que le Dinamo Minsk, qui reste un tirage très prenable. Quant aux Lincoln Red Imps, ce serait déjà le plus grand exploit de leur histoire qu'ils sortent les Biélorusses.

© photonews

Les Lincoln Red Imps sont en effet un club de Gibraltar, dernière fédération à avoir été intégrée au sein de l'UEFA. La saison 2024-2025 sera la 10e consécutive lors de laquelle ce club, le plus grand du Rocher, dispute les préliminaires européens, ayant remporté 8 des 10 titres de champion de Gibraltar depuis 2013.

Durant ces 10 années, les Red Imps ont réussi quelques "exploits" à leur échelle, éliminant le Flora Tallinn en 2016, l'Union Pétange en 2020, le Fola Esch en 2021, mais surtout profitant de la création de la Conference League pour disputer des poules européennes en 2021-2022, pour la première et jusqu'ici unique fois de leur histoire, en éliminant le FC Riga.

Autant dire qu'éliminer le Dinamo Minsk, plus fort sur papier, serait un nouvel exploit. Quant à envisager même de sortir le RSC Anderlecht, personne n'oserait y croire à Gibraltar : les Red Imps sont semi-professionnels, ont un budget de 2,1 millions d'euros et leur "star" est Kike Gomez (30 ans), auteur de 96 buts en 100 matchs de D1 gibraltaraise. Pour les joueurs de Lincoln, dont beaucoup sont internationaux avec Gibraltar, affronter Anderlecht serait, comme face au Celtic et aux Glasgow Rangers en 2016 et 2020, l'un des moments forts d'une carrière.

Se méfier du Dinamo Minsk ?

Le Dinamo Minsk, bien sûr, est d'une toute autre trempe, même si les quelques exploits de l'histoire européenne des Red Imps forceront les Biélorusses à la prudence. Cependant, si le Dinamo est bien le second club le plus titré de Vichechaya Liga (la D1 locale), il sort d'une traversée du désert longue de presque 20 ans.

© photonews

De 2004 à 2023, le Dinamo Minsk n'avait pas remporté le titre national, d'abord confisqué par le BATE Borisov, puis partagé entre le Dinamo Brest (un titre) et le Chakhtior Saligorsk (trois titres). Le club de la capitale a cependant sorti la tête de l'eau, et a le plus gros budget du championnat (6,7 millions).

La prochaine étape sera de retrouver les poules d'une Coupe d'Europe, ce qui sera acquis en cas de qualification face aux Lincoln Red Imps. Le Dinamo a cependant subi la loi du Ludogorets Razgrad au second tour de Champions League, un club qu'Anderlecht avait éliminé il y a deux ans en Conference League.

Au bon souvenir du BATE Borisov...

On notera toutefois quelques sacrées performances dans l'histoire du Dinamo Minsk en barrages européens : élimination du FC Zurich et du Red Bull Salzbourg en 2015, large victoire (4-0) contre le Zenit Saint-Pétersbourg en 2018 (avant une défaite... 8-1 en Russie). Sans oublier que le RSC Anderlecht a déjà été humilié une fois par un club biélorusse : c'était en 2008, et le BATE Borisov était venu gagner 1-2 au Parc Astrid.

Gros avantage, cependant, pour les Mauve & Blanc : les rencontres "à domicile" du Dinamo Minsk se déroulent en réalité... en Hongrie, au Városi Stadion de Mezőkövesd, une petite ville à 1h30 de Budapest. Pas de vrai soutien populaire, donc, suite aux sanctions de l'UEFA à l'encontre de la Biélorussie pour son rôle dans la guerre en Ukraine. Être éliminé dans ces circonstances serait une faute professionnelle, mais méfiance...